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Wie aussagekräftig und fair sind VR-Prüfungen? Würzburger Forschungsgruppe veröffentlicht neue Erkenntnisse

13. April 2026Letztes Update 13. April 2026
Wie aussagekräftig und fair sind VR-Prüfungen? Würzburger Forschungsgruppe veröffentlicht neue Erkenntnisse
Foto: Liam König
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WÜRZBURG – Anwendungen in der virtuellen Realität (VR) gelten als wegweisende Innovation in der medizinischen Ausbildung, insbesondere für die Simulation komplexer Notfallszenarien. Eine Arbeitsgruppe des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) hat nun jedoch in zwei Studien aufgezeigt, dass VR-basierte Prüfungsformate derzeit noch vor erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Fairness und Aussagekraft stehen.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „VR-Simulation im Medizinstudium“ am Institut für Medizinische Lehre und Ausbildungsforschung (IMLA) wurden in den renommierten Fachzeitschriften npj Digital Medicine und JMIR Medical Education publiziert. Sie werfen ein kritisches Licht auf die Frage, ob bei digitalen Prüfungen tatsächlich nur medizinisches Wissen oder auch die technologische Affinität der Studierenden gemessen wird.

Immersive Kompetenz als entscheidender Leistungsfaktor

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Im Zentrum der Forschung stand die sogenannte „immersive Kompetenz“ – also die Fähigkeit, sich in virtuellen Welten sicher zu bewegen und zu interagieren. Die Studien belegen, dass diese Kompetenz die medizinische Prüfungsleistung in VR-Szenarien signifikant beeinflusst. Studierende mit Vorerfahrungen in 3D-Anwendungen oder Gaming könnten dadurch einen unberechtigten Vorteil gegenüber weniger technikaffinen Kommilitonen haben.

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„Unsere Daten deuten darauf hin, dass VR-Prüfungen nicht nur medizinisches Wissen und klinisches Handeln, sondern auch den Umgang mit der Technologie selbst messen“, erklärt Jan Schaal, einer der Erstautoren. Damit besteht die Gefahr, dass digitale Vorerfahrung das eigentliche medizinische Leistungsvermögen überlagert.

Training gleicht Unterschiede nicht vollständig aus

Ein zentrales Ergebnis der randomisiert-kontrollierten Studie: Eine gezielt trainierte Gruppe erzielte in einem VR-Notfallszenario deutlich bessere medizinische Resultate als die untrainierte Kontrollgruppe. Problematisch ist dabei die Erkenntnis, dass gängige Kurz-Tutorials vor Prüfungen oft nicht ausreichen, um diese Startunterschiede zu egalisieren. In manchen Fällen könnten solche Einführungen die Leistungsdifferenzen sogar noch verstärken statt sie abzubauen.

Forderungen für die digitale Transformation der Lehre

Um VR-Systeme zukünftig rechtssicher und fair für benotete Prüfungen einsetzen zu können, leiten die Würzburger Forscher klare Handlungsempfehlungen ab:

  • Intuitives Design: Hardware und Software müssen so zugänglich gestaltet sein, dass die Technikbedienung in den Hintergrund rückt.

  • Gezielte Förderung: Die Entwicklung immersiver Kompetenz muss fester Bestandteil des Trainings sein.

  • Wissenschaftliche Begleitung: Bevor VR-Ergebnisse über den Studienfortgang entscheiden, müssen Aussagekraft und Chancengleichheit lückenlos nachgewiesen sein.

„Wenn VR in Zukunft über den Studienfortgang entscheiden soll, müssen die Ergebnisse zuverlässig sein und für alle Studierenden die gleichen Chancen bieten“, unterstreicht Prof. Dr. Sarah König, Leiterin des IMLA, die Relevanz der neuen Erkenntnisse für die moderne Medizinausbildung.

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