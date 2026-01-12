Wie wäre es mit einer Fahrt nach Berlin mit der Bundestagsabgeordneter Agnes Conrad?
SCHWEINFURT – Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen November öffnet die Bundestagsabgeordnete Agnes Conrad (Die Linke) auch im Jahr 2026 wieder die Türen nach Berlin: Insgesamt drei Informationsfahrten, die über das Bundespresseamt finanziert werden, bieten Bürgerinnen und Bürgern aus Schweinfurt und der Region die Möglichkeit, die politische Arbeit im Zentrum der Macht hautnah zu erleben. Den Start macht die viertägige Reise vom 25. bis zum 28. März 2026, die neben kulturellen Höhepunkten auch einen Besuch des Plenarsaals und eine direkte Diskussionsrunde mit der Abgeordneten umfasst.
Das Programm der BPA-Fahrten ist darauf ausgelegt, einen tiefen Einblick in die Arbeitsweisen des Deutschen Bundestags und die aktuelle politische Landschaft der Hauptstadt zu gewähren. Teilnehmer können sich auf spannende Besichtigungen freuen, die an die Erfolge der ersten Fahrt anknüpfen, bei der unter anderem das Auswärtige Amt und innovative Projekte wie das Gründerinnenzentrum WeiberWirtschaft eG besichtigt wurden. Da die Plätze pro Fahrt auf jeweils 50 Personen begrenzt sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung, um an diesem nahezu kostenfreien Bildungsangebot teilnehmen zu können.
Für Interessierte, die den Termin im März nicht wahrnehmen können, stehen bereits zwei weitere Zeiträume für das laufende Jahr fest: Vom 31. Mai bis zum 03. Juni sowie vom 14. bis zum 17. Oktober 2026 finden die weiteren Exkursionen statt. Anmeldungen sind unkompliziert über die Homepage der Abgeordneten unter agnes-conrad.de möglich. Agnes Conrad unterstreicht mit diesem Angebot ihr Ziel, die parlamentarische Arbeit transparent zu machen und den direkten Austausch mit den Menschen aus ihrem Wahlkreis zu fördern.
