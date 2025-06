Wieder hohe Waldbrandgefahr in Unterfranken: Regierung ordnet erneut vorsorgliche Luftbeobachtung an

WÜRZBURG – Nach einer kurzen Entspannung über Donnerstag und Freitag steigt die Waldbrandgefahr am Wochenende im gesamten Regierungsbezirk Unterfranken wieder deutlich an. Die Regierung von Unterfranken hat deshalb für Samstag, den 28. Juni 2025, und Sonntag, den 29. Juni 2025, vorbeugende Luftbeobachtungsflüge angeordnet – in Abstimmung mit der Bayerischen Forstverwaltung.

Auch der Grasland-Feuerindex signalisiert ein erhöhtes Risiko. Er bewertet die Feuergefahr in offenen, nicht beschatteten Flächen mit abgestorbener Grasauflage – und liegt derzeit ebenfalls im kritischen Bereich. Vor allem bei schönem Wetter und erhöhter Ausflugsaktivität ist das Risiko von Bränden in Wald und Flur deutlich erhöht.

Die Regierung mahnt daher zur äußersten Vorsicht: In Waldgebieten sollte auf offenes Feuer strikt verzichtet werden – das gilt auch für das Rauchen. Schon kleine Funken können bei der aktuellen Trockenheit große Schäden verursachen.

Die Luftbeobachtung erfolgt gezielt während der Nachmittagsstunden, wenn die Waldbrandgefahr am höchsten ist. Zwei Flugrouten decken den Regierungsbezirk ab: Die sogenannte Westroute wird von den Flugplätzen Mainbullau und HETTSTADT aus beflogen, während die Ostroute von SCHWEINFURT-SÜD und HASSFURT aus startet. Neben der Waldbrandfrüherkennung achten die Beobachter auch auf erste Anzeichen für Borkenkäferbefall und übernehmen Beobachtungsaufgaben im Verkehrsbereich.

Die ehrenamtlichen Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern fliegen die Einsätze, während die Regierung von Unterfranken die Kosten über den Katastrophenschutzfonds trägt. Ziel ist es, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen – und damit Schäden für Mensch, Natur und Infrastruktur zu verhindern.