Wieder so einige Unfallfluchten im Bereich Schweinfurt – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT / INNENSTADT. Am Dienstag wurde ein abgestellter grauer Mitsubishi Colt angefahren und beschädigt. Der Wagen stand zwischen 15:45 Uhr und 17:25 Und auf Ebene 2 B im Parkhaus Am Oberen Marienbach.

SCHWEINFURT / HOCHFELD. In der Frankenstraße wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter silberfarbener Porsche beschädigt. Augenscheinlich touchierte ein Unbekannter den Parkenden beim Vorbeifahren. Das Fahrzeug stand dort von Montag, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 09:00 Uhr.

POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Am Montag, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße von Poppenhausen zu einer Unfallflucht. Zuvor soll ein weißer Opel Astra beim Ausparken einen geparkten roten BMW touchiert haben. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.