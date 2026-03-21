Wiedereröffnung des Terrassenschwimmbads Bad Kissingen am 15. Mai
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten bereitet sich das Terrassenschwimmbad auf die feierliche Wiedereröffnung am Freitag, den 15. Mai 2026, vor. Die Stadt Bad Kissingen und die beteiligten Fachfirmen arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die größte Modernisierung seit 1988 abzuschließen, bei der insgesamt rund 7,95 Millionen Euro in Technik, Becken und Barrierefreiheit investiert wurden.
Ein entscheidender Meilenstein wurde bereits mit dem erfolgreichen Färbetest für das Sport- und Sprungbecken erreicht, bei dem das Gesundheitsamt die einwandfreie Funktion der Chlorung und Wasserumwälzung bestätigte. Damit steht die Badeplatte für die kommende Saison vollumfänglich zur Verfügung. Neben der optischen Aufwertung, wie der originalgetreuen Restaurierung historischer Farbtöne und der Sanierung des denkmalgeschützten Sprungturms, wurde auch die unsichtbare Infrastruktur durch moderne Wärmepumpen und eine Photovoltaikanlage energetisch optimiert.
In den kommenden Wochen werden die letzten Arbeiten an den Umkleiden, Duschen und dem digitalen Eingangssystem für Online-Buchungen durchgeführt. Ein besonderes Highlight für die Badegäste wird die neu gestaltete Sonnenterrasse auf dem Eingangsgebäude sein, die einen weiten Ausblick über den angrenzenden Wald bietet. Während der obere Kassenbereich mit einer neuen Pflasterung und Grünstreifen rechtzeitig fertiggestellt wird, können witterungsbedingt einige Restarbeiten im Außenbereich sowie der finale barrierefreie Zugang über das ehemalige Bademeisterhaus erst im Laufe der Saison abgeschlossen werden.
Das Terrassenschwimmbad, das in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Bauarbeiten nur eingeschränkt als Familienbad nutzbar war, steht den Besucherinnen und Besuchern ab Mitte Mai wieder mit allen Wasserflächen und modernisierten Liegebereichen zur Verfügung.
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