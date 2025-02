Wiederholt in Antiquitätengeschäft eingebrochen – Gibt es Zeugen?

OCHSENFURT – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem besonders schweren Diebstahl in einem Antiquitätengeschäft in der Hauptstraße. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 21. Februar 2025, 18:45 Uhr, und dem 22. Februar 2025, 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Bargeld, Modeschmuck und weitere Gegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich.

Doch damit nicht genug: In der darauf folgenden Nacht – von Samstag auf Sonntag – wurde das Geschäft erneut Ziel eines Einbruchs. Zwischen 22:30 Uhr und 03:00 Uhr drangen die Täter dieses Mal mit brachialer Gewalt ein, indem sie die Glasscheibe einer Schiebetür einschlugen. Ob bei diesem zweiten Einbruch ebenfalls Beute gemacht wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt sicherte vor Ort umfangreiches Spurenmaterial und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-130 bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt zu melden.