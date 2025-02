Wiederholt Polizeibeamte angegriffen – Staatsanwaltschaft erwirkt Haftbefehl

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat die Polizei Obernburg am Sonntag einen 32-Jährigen beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige hatte sowohl am Freitag als auch am Samstag Polizeibeamte tätlich angegriffen. Das Gericht hat einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Erste Mitteilung am Freitagnachmittag

Passanten hatten gegen 15:40 Uhr die Polizei verständigt. Grund dafür war der 32-jährige augenscheinlich alkoholisierte Mann, der in der Bahnhofstraße grundlos vorbeilaufende Personen beleidigte und sich aggressiv verhielt. Gegenüber der hinzugerufenen Streife der Polizei Obernburg zeigte er sich unverändert. Die Beamten nahmen den Mann in der Folge in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an. Dagegen sperrte sich der Aggressor und verletzte eine Beamtin leicht an der Hand.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der 32-Jährige verbrachte daher die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Weiterer Einsatz am Samstagabend

Am Tag darauf wurden die Beamten erneut in die Bahnhofstraße gerufen, wo der Tatverdächtige offensichtlich wieder unter Alkoholeinfluss stehend lautstark umherschrie und verbal auf Passanten einwirkte. Die Einsatzkräfte erklärten dem Mann daher die Gewahrsamnahme. Dabei mussten sie ihm erneut aufgrund seines aggressiven Verhaltens Handfesseln anlegen. Auch hier sperrte sich der 32-Jährige gegen die Maßnahme und versuchte einen Beamten zu treten.

Im weiteren Verlauf, insbesondere beim Transport in die Haftzelle, beleidigte er zudem die Polizisten. Gegen die angeordnete Blutentnahme wehrte sich der Mann ebenfalls, sodass diese nur mit unmittelbarem Zwang durchgeführt werden konnte.

Untersuchungshaftbefehl beantragt – Tatverdächtiger in JVA eingeliefert

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beantragte in der Folge einen Haftbefehl bei dem zuständigen Ermittlungsrichter. Der 32-Jährige, der bereits weiteren Anklagen am Amtsgericht Obernburg entgegensieht, wurde daher am Sonntag vorgeführt. Das Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.