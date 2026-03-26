Wiederholter Missbrauch von Nothilfemitteln am Würzburger Hauptbahnhof
WÜRZBURG – Innerhalb nur eines Monats ist es im Würzburger Hauptbahnhof zu zwei Fällen von mutwillig ausgelösten Feueralarmen gekommen. Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt, die erhebliche Kosten verursacht und im Ernstfall Menschenleben gefährden kann.
Der jüngste Vorfall ereignete sich am Montagabend, den 23. März 2026, gegen 21:45 Uhr. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten eine mutwillig eingeschlagene Scheibe an einer Brandmeldeanlage fest, für die es keinerlei Anlass gab. Dank einer schnellen Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte die Bundespolizei einen 43-jährigen Tatverdächtigen im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs identifizieren und vorläufig festnehmen. Der Mann zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und aggressiv.
Bereits am 5. März 2026 war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als ein alkoholisierter Mann grundlos ein Nothilfekästchen einschlug. Auch in diesem Fall konnte der Täter zeitnah über die Videoüberwachung ermittelt werden.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet. Die Behörden betonen, dass solche Taten keine harmlosen Streiche sind, da sie notwendige Einsatzkräfte unnötig binden und die Sicherheit im Bahnhofsbereich beeinträchtigen.
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