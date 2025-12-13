Wild-Park Klaushof plant Neubau des Eulengeheges
BAD KISSINGEN – Der Wild-Park Klaushof plant die Erneuerung seines in die Jahre gekommenen Eulengeheges. Die neue, moderne und nachhaltige Anlage wird aus robustem Lärchenholz aus dem Stadtwald Bad Kissingen gebaut und deutlich größer konzipiert, um den Eulen mit einer Höhe von $4,50$ Metern einen ausreichenden Flugraum zu bieten.
Der Neubau wird teilweise überdacht, um die Auflagen im Falle eines Ausbruchs der Vogelgrippe einzuhalten.
Finanzierung und Spendenaktion
Das Vorhaben wird in erster Linie durch die Freunde des Wild-Parks Klaushof e.V. finanziert, die einen mittleren fünfstelligen Betrag sponsern. Zur vollständigen Umsetzung des Projekts fehlen jedoch noch 5.000 bis 7.000 Euro, die über eine Spendenaktion requiriert werden sollen.
Der Wild-Park hat hierfür die „Eulenfeder-Aktion“ ins Leben gerufen, an der Interessierte noch bis Samstag, den 31. Januar 2026, teilnehmen können:
Spendenstufen: Besucher können eine Holzfeder im Wert von 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro erwerben.
Sichtbares Dankeschön: Auf die Feder wird der Spender- oder ein Wunschname graviert. Spender erhalten eine Feder per Post, während eine zweite Feder an einer großen Eulen-Holzskulptur im Park angebracht wird (später direkt am neuen Eulengehege).
Fertigung: Die Eule und die Federn fertigt Sebastian Zirkelbach (bieri’s HolzSchmiede) aus Rannungen.
Björn Lieblein, Leiter des Wild-Parks Klaushof, betont, dass die Aktion eine einfache und transparente Möglichkeit biete, das Projekt zu begleiten und ein dauerhaft sichtbares Zeichen für gemeinschaftliches Engagement für Umwelt- und Artenschutz zu setzen.
Spendenkonto
Beiträge zur Eulenfeder-Aktion können an folgendes Konto überwiesen werden:
|Empfänger
|Sparkasse Bad Kissingen
|IBAN
|DE75 7935 1010 0000 0000 91
|BIC
|BYLADEM1KIS
|Verwendungszweck
|„Spendenaktion Eulengehege 2026 + Adresse + Name für Gravur“
Bei Rückfragen steht der Wild-Park unter der E-Mail-Adresse forstverwaltung@stadt.badkissingen.de zur Verfügung.
