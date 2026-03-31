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Wildparkfreunde schmücken Osterbrunnen und laden zur Eiersuche ein

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Wildparkfreunde schmücken Osterbrunnen und laden zur Eiersuche ein
Im Bild das Osterbrunnenteam der Wildparkfreunde von links: Ursula Lehfer, Barbara Reuß, Sabine Engert, Corinna Stein, Torsten Ott, Sabine Böhnlein - Bildrecht: Lea Engert
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Mit dem herannahenden Osterfest hält eine geliebte fränkische Tradition Einzug im Wildpark an den Eichen. Die Wildparkfreunde haben auch in diesem Jahr den Pilusbrunnen in eine prachtvolle Osterkrone verwandelt und laden die Bevölkerung am Ostersonntag zu einem bunten Aktionstag für die ganze Familie ein.

Am Palmsonntag war das engagierte Team der Wildparkfreunde bereits aktiv, um den Brunnen festlich zu dekorieren. Die kunstvolle Konstruktion wurde mit frischem Tannengrün gebunden und mit über 200 bunt gestalteten Eiern liebevoll verziert. Der Vorsitzende der Wildparkfreunde, Florian Dittert, sprach allen Helferinnen und Helfern sowie den Mitarbeitern des Wildparks seinen Dank für die Unterstützung und die Bereitstellung des Grüns aus.

Traditioneller Schmuck bis nach Ostern

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Der geschmückte Osterbrunnen, dessen Brauchtum seine Wurzeln in der Fränkischen Schweiz hat, ist ab sofort ein Blickfang für alle Spaziergänger. Besucher können die Osterkrone während der gesamten Karwoche und bis etwa zwei Wochen nach dem Osterfest im Wildpark bewundern.

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Ein besonderer Höhepunkt wartet am Ostersonntag auf die kleinen Gäste des Parks. Gemeinsam mit der Stadt Schweinfurt organisieren die Wildparkfreunde eine großangelegte Veranstaltung:

  • Bewirtung & Programm: Ab 12:30 Uhr stehen Verpflegung und Unterhaltung bereit.

  • Ostereiersuche: Der offizielle Startschuss für die Suche nach versteckten Eiern und süßen Überraschungen fällt um 15:00 Uhr.

  • Rahmenprogramm: Musikalische Begleitung sorgt für eine festliche Stimmung im Grünen.

Alle Kinder und Familien sind herzlich eingeladen, an diesem gemeinschaftlichen Ereignis teilzunehmen.

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