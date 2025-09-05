Willkommen im Berufsleben: 60 neue Azubis starten – Schäflein zählt jetzt über 130 Nachwuchstalente
RÖTHLEIN – Die Schäflein AG in Röthlein hat Anfang September rund 60 neue Auszubildende begrüßt. Sie haben ihre berufliche Laufbahn in den Bereichen Büro, Lager, Truck und Werkstatt begonnen. Mit den Neuzugängen wächst das Ausbildungsteam auf insgesamt über 130 Azubis an, was ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit und Ausbildungsqualität des Unternehmens setzt.
Zum Einstieg in das Berufsleben fand für die neuen Azubis ein zweitägiges Onboarding-Programm auf dem Bauernhof Götz statt. Dort erwarteten sie kreative Challenges, Teamarbeit und die Möglichkeit zum Austausch, um den Start in die Ausbildung zu einem vollen Erfolg zu machen.
Der Übergang von der Schule in das „echte“ Leben wird bei Schäflein durch ein ganzheitliches Ausbildungskonzept begleitet. Dieses basiert auf den drei Säulen „Fit im Job – Voll im Leben – Ganz Du selbst“. Dabei stehen neben der fachlichen Kompetenz auch die Förderung von Persönlichkeit, Alltagsstärke und Selbstbewusstsein im Fokus. Zudem spielt die Unterstützung durch erfahrene Kollegen eine zentrale Rolle.
Die Schäflein AG, mit Hauptsitz in Röthlein, ist seit 1939 im Geschäft und beschäftigt 2.500 Mitarbeitende an über 35 Standorten in Deutschland, Österreich und Polen. Das Unternehmen bietet Lösungen in den Bereichen Transport- und Lagerlogistik, IT & Beratung sowie Kontraktlogistik an und erzielt einen jährlichen Umsatz von 260 Millionen Euro.
