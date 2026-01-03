Wintereinbruch in Unterfranken – Unfälle und Verkehrsbehinderungen

UNTERFRANKEN – Der Wintereinbruch in Unterfranken führte am Freitagmorgen zu einer Vielzahl an Einsätzen für die Polizei und Rettungskräfte. Auf den schneebedeckten Straßen kam es im Berufsverkehr zu vielen Verkehrsbehinderungen und einigen Unfällen.

Aufgrund der winterlichen Straßenbedingungen am Freitagmorgen musste die unterfränkische Polizei zu rund 80 Einsätzen ausrücken.

Bei der Hälfte davon handelte es sich um Verkehrsstörungen, die durch die verschneiten Straßen und in der Folge auch durch liegen gebliebene oder querstehende Fahrzeuge verursacht wurden.

Bei circa 40 Meldungen, die bei der Einsatzzentrale eingingen, wurden Verkehrsunfälle gemeldet. Nach derzeitigem Stand wurde dabei glücklicherweise lediglich eine Person leicht verletzt. Bei den restlichen Unfällen entstand nur Sachschaden.

Die Einsatzschwerpunkte lagen auf den Autobahnen A7 und A3. Hier hatten sich unter anderem mehrere Lkw festgefahren oder ragten quer über die Fahrbahn, sodass die Fahrbahn erst nach mehreren Stunden wieder vollständig frei war.

Die unterfränkische Polizei gibt die folgenden Tipps:

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen aus, wenn Sie auch bei winterlichen Straßenverhältnissen auf Ihr Fahrzeug angewiesen sind. Als Faustregel gilt, dass man Winterreifen von „O“ bis „O“ fahren sollte, also von Oktober bis Ostern.

Denken Sie auch an Eiskratzer und Besen zum Schnee abfegen.

Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen.

Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen.

Füllen Sie das Scheibenwischwasser mit ausreichendem Frostschutz auf.

Beachten Sie bei der Fahrt die folgenden Punkte:

Geschwindigkeit anpassen

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an!

Wegen des verlängerten Bremswegs ist es wichtig, den Abstand auf den Vorausfahrenden zu vergrößern. Fahren Sie besonders vorausschauend, um eventuelle Bremsmanöver früh abschätzen zu können!

Besonders in Kurven oder beim Spurwechsel können abrupte Fahrmanöver zu einem Ausbrechen des Fahrzeuges führen!

In ruhigen Wohnstraßen und auf Schleichwegen ist zwar weniger Verkehr, aber sie sind meist noch nicht geräumt oder gestreut. Auf viel befahrenen Straßen ist meist schon früh morgens der Winterdienst unterwegs!

Bremsen Sie frühzeitig! Vor Kreuzungen, auf Brücken und in Waldstücken besteht erhöhte Glättegefahr!