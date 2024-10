Winterliche Ruhezeit für Gärten und Parks in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Mit den allmählich sinkenden Temperaturen bereitet sich Bad Kissingen darauf vor, seine beliebten Attraktionen in Gärten und Parks auf die Wintermonate umzustellen.

Die mediterrane Kneipplandschaft im Luitpoldpark wird je nach Wetterlage zeitnah winterfest gemacht und über die kalte Jahreszeit geschlossen. Auch der Klanggarten im Luitpoldpark und die plätschernden Springbrunnen im Kurgarten gehen bald in ihre Winterpause, ebenso wie die historische Freipumpe am Gradierwerk. Diese Maßnahmen sind wichtig, um die Anlagen vor Frostschäden zu schützen und sicherzustellen, dass sie im nächsten Jahr wieder in vollem Glanz erstrahlen können.

Für diejenigen, die auch während der Wintermonate nicht auf das wohltuende Kneipp-Erlebnis verzichten möchten, gibt es im Sole-Kneippbecken an der Unteren Saline eine alternative Möglichkeit zum Wassertreten.

In BAD BOCKLET werden die Brunnenanlagen sowie das Kneippbecken ebenfalls bald auf den Wintermodus umgestellt und bis zum Frühjahr außer Betrieb genommen.

Der Multimedia-Brunnen im Rosengarten verabschiedet sich ab Montag, dem 11. November, in die Winterruhe. In diesem Zusammenhang steht die letzte routinemäßige Reinigung des Jahres an, gefolgt von der Stilllegung des Brunnens, um Frostschäden zu vermeiden. Je nach Witterung wird der Betrieb im Frühjahr, voraussichtlich kurz vor Ostern, wieder aufgenommen.

Sofern der Brunnen eisfrei bleibt und die Umgebungstemperatur dauerhaft über 3 Grad Celsius liegt, dürfen sich Gäste und Einheimische in BAD KISSINGEN auch 2025 wieder auf die Fächerfontäne, Musik-Wasser-Spiele und Beamer-Shows freuen. Eine längere Frostperiode oder Hochwasser könnte jedoch die Winterpause verlängern.