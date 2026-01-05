Winterlicher Nachmittag der Kreis-SPD in Waigolshausen
WAIGOLSHAUSEN – Zu einem stimmungsvollen winterlichen Nachmittag lud die Kreis-SPD am vergangenen Samstag auf das Anwesen von Bernd Pfeuffer ein. Inmitten einer verschneiten Kulisse und bei winterlichen Temperaturen bot der traditionelle fränkische Hof den idealen Rahmen für ein offenes Bürgergespräch. Bei Glühwein, Plätzchen und Bratwürsten nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre rund um wärmende Feuerschalen mit Landrat Florian Töpper sowie den Kandidatinnen und Kandidaten für die anstehende Kreistagswahl ins Gespräch zu kommen.
Besonderes Augenmerk lag auf den Bewerbern, die sich sowohl für den Kreistag als auch für ein Bürgermeisteramt in ihren Heimatgemeinden zur Wahl stellen. So präsentierte sich Markus Reimer als lokaler Gastgeber und Bürgermeisterkandidat für Waigolshausen. Ebenfalls vor Ort waren Jochen Kraft aus Euerbach und Alexander Geyer aus Gochsheim, die beide gleichermaßen eine Doppelkandidatur für das Gemeindeoberhaupt und den Kreistag anstreben. Der persönliche Austausch ermöglichte es den Bürgern, ihre Anliegen direkt an die politische Ebene heranzutragen.
Die Zusammenkunft in Waigolshausen war eine Station der landkreisweiten „Voller Energie“-Tour, mit der die SPD seit mehreren Wochen durch die Region zieht. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, abseits formeller Sitzungen nahbar und präsent für die Menschen im Landkreis Schweinfurt zu sein. Das positive Resümee der Beteiligten unterstrich, dass das Konzept des gemütlichen Beisammenseins auch bei winterlicher Witterung auf großes Interesse stößt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!