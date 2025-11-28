Auto IU
Winterpause auf den Gartenabfallsammelplätzen
SCHWEINFURT – Die Gartenabfallsammelplätze in der Euerbacher Straße, am Alten Wartweg und in der Ernst-Paul-Straße sind letztmals in diesem Jahr am Samstag, den 29. November, geöffnet.
Danach können Gartenabfälle nur noch am Wertstoffhof in der Oslostraße 1 im Maintal angeliefert werden.
Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes sind:
Montag bis Mittwoch und Freitag: 08:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: 08:00 bis 13:00 Uhr
Der erste Anliefertag an den Gartenabfallsammelplätzen in der neuen Gartensaison 2026 ist Mittwoch, der 4. März.
Weitere Informationen und Rückfragen erteilt die Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de.
