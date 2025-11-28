Auto IU

Winterpause auf den Gartenabfallsammelplätzen

28. November 2025Letztes Update 28. November 2025
Bild von M W auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Die Gartenabfallsammelplätze in der Euerbacher Straße, am Alten Wartweg und in der Ernst-Paul-Straße sind letztmals in diesem Jahr am Samstag, den 29. November, geöffnet.

Danach können Gartenabfälle nur noch am Wertstoffhof in der Oslostraße 1 im Maintal angeliefert werden.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes sind:

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

  • Montag bis Mittwoch und Freitag: 08:00 bis 16:00 Uhr

  • Donnerstag: 08:00 bis 17:00 Uhr

  • Samstag: 08:00 bis 13:00 Uhr

Der erste Anliefertag an den Gartenabfallsammelplätzen in der neuen Gartensaison 2026 ist Mittwoch, der 4. März.

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding

Weitere Informationen und Rückfragen erteilt die Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. November 2025Letztes Update 28. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)