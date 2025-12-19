Wintertipps für den Umgang mit Mülltonnen
SCHWEINFURT – Der einsetzende Nachtfrost stellt die Müllabfuhr im Stadtgebiet vor Herausforderungen, da feuchte Abfälle bereits bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt an den Innenwänden und Böden der Mülltonnen festfrieren. Da festgefrorener Inhalt auch durch mehrmaliges Rütteln am Sammelfahrzeug oft nicht vollständig gelöst werden kann, weist die Stadt darauf hin, dass in solchen Fällen kein Anspruch auf eine nachträgliche Abholung der verbliebenen Reste besteht.
Um eine reibungslose Leerung sicherzustellen, gibt die städtische Abfallberatung praktische Hilfestellungen. Es wird empfohlen, die Böden und Seitenwände der Behälter vorsorglich mit Zeitungspapier auszulegen. Besonders feuchter Biomüll, wie Kaffeefilter oder Obstreste, sollte zudem in Küchenkrepp oder Zeitungspapier eingewickelt werden, um die Feuchtigkeit zu binden. Für den Restmüll ist die Verwendung von handelsüblichen Mülltüten ratsam.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Füllgrad: Abfälle sollten locker in die Tonne gegeben und bei Frost keinesfalls eingepresst werden, da dies das Festfrieren begünstigt. Sofern möglich, verringert ein witterungsgeschützter Standplatz für die Tonnen das Risiko zusätzlich. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema steht das Team der Abfallberatung den Bürgerinnen und Bürgern unter der Telefonnummer 09721 51-580 zur Verfügung.
