Auto IU

Winterwetter: Erinnerung an Räum- und Streupflicht

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026
Winterwetter: Erinnerung an Räum- und Streupflicht
Bild von Bruno auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Angesichts der aktuellen Witterung mit Schneefall und Frost erinnert die Stadt Schweinfurt eindringlich an die geltende Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung. Grundstückseigentümer sind dazu verpflichtet, Gehwege an Werktagen ab 07:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 08:00 Uhr schnee- und eisfrei zu halten. Diese Sicherungspflicht endet erst um 20:00 Uhr und muss bei anhaltendem Schneefall oder Glätte entsprechend oft wiederholt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Als zu sichernde Fläche gilt eine Gehbahn mit einer Breite von mindestens 1,20 Meter. Bei schmaleren Gehwegen muss die gesamte Breite geräumt werden, während in Fußgängerzonen die volle Breite und auf Plätzen ein Streifen von 3,50 Meter ab der Grundstücksgrenze freizuhalten ist. Wichtig ist dabei die Wahl der Streumittel: Die Verwendung von Tausalz ist grundsätzlich untersagt und nur in extremen Ausnahmefällen wie Blitzeis oder an starken Steigungen zulässig. Stattdessen sollen abstumpfende Stoffe wie Sand oder Splitt verwendet werden.

Der geräumte Schnee muss so gelagert werden, dass der Verkehr nicht behindert wird; zudem müssen Abflussrinnen, Hydranten und Kanalschächte stets frei bleiben. Die Stadt weist darauf hin, dass die Räumpflicht auch für unbebaute Grundstücke gilt. Im Falle eines Sturzes haftet der Eigentümer, weshalb eine regelmäßige Kontrolle der Räumarbeiten – auch wenn diese an Mieter oder Dienstleister übertragen wurden – zwingend erforderlich ist.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026

Mehr

Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

Bergrheinfeld: Jugendlicher schlägt 63-Jährigen ins Gesicht – Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen

27. Januar 2026
Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen

Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen

27. Januar 2026
Ein wichtiges Signal: Gutscheinaktion vom Kreisjugendring Haßberge für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird auch 2026 fortgeführt

Ein wichtiges Signal: Gutscheinaktion vom Kreisjugendring Haßberge für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter wird auch 2026 fortgeführt

27. Januar 2026
Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

Ganze vier Unfallflüchtige im Bereich Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

27. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)