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„Wir bewegen Bayern“: Großer Aktionstag zur Krebsprävention in Würzburg

11. Juni 2026Letztes Update 11. Juni 2026
„Wir bewegen Bayern“: Großer Aktionstag zur Krebsprävention in Würzburg
Foto: Andreas Petko
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WÜRZBURG – Bewegung ist eine der stärksten Waffen im Kampf gegen Krankheiten. Unter diesem Motto lädt das Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZKF) am Samstag, den 13. Juni 2026, zum großen Mitmach- und Informationstag am Sportzentrum der Universität Würzburg ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr steht das Gelände am Unteren Hublandweg ganz im Zeichen von Prävention, Sport und Gemeinschaft.

Die Veranstaltung findet zeitgleich an fünf bayerischen Universitätsstandorten statt und verfolgt ein klares Ziel: Menschen aller Altersgruppen für einen aktiven Lebensstil zu begeistern, um das Risiko für Krebserkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Leiden nachhaltig zu senken.

Sportliches Mitmachprogramm für alle

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Gemeinsam mit regionalen Sportvereinen haben das Uniklinikum Würzburg (UKW) und die Julius-Maximilians-Universität (JMU) ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Die Angebote sind so gestaltet, dass sie unabhängig vom Leistungsniveau oder körperlichen Einschränkungen wahrgenommen werden können:

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  • Action & Dynamik: Taekwondo, Ballsportarten, Fitnesstraining und Trampolinspringen.

  • Rhythmus & Balance: Tanzen und Yoga.

  • Inklusion: Viele der Angebote sind ausdrücklich barrierefrei gestaltet.

„Bewegung ist in jedem Tempo und auf jedem Niveau hilfreich“, betont Gabriele Nelkenstock, Selbsthilfebeauftragte des UKW. Ob Kinder, Senioren, Sportbegeisterte oder Menschen mit chronischen Erkrankungen – die Freude an der Aktivität steht im Vordergrund.

Gesundheitschecks und Lebensretter-Aktion

Über das sportliche Programm hinaus bietet der Aktionstag handfeste medizinische Vorsorge und Informationsmöglichkeiten:

  • Gesundheitschecks: Besucher können vor Ort kostenlose Checks durchführen lassen.

  • Stammzelltypisierung: Das Institut für Klinische Transfusionsmedizin des UKW ist mit dem „Netzwerk Hoffnung“ vor Ort. Interessierte können sich nach einer Aufklärung unkompliziert per Wangenabstrich als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen.

  • Infostände: Zahlreiche Selbsthilfegruppen und Gesundheitsorganisationen präsentieren ihre Unterstützungsangebote.

Prominente Unterstützung

Die Bedeutung des Events wird durch hochrangige Schirmherrschaft unterstrichen. Nachdem Ministerpräsident Dr. Markus Söder die Schirmherrschaft übernommen hat, wird Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach die Veranstaltung um 10:00 Uhr offiziell eröffnen.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick:

  • Termin: Samstag, 13. Juni 2026, 10:00 – 16:00 Uhr

  • Ort: Uni-Sportzentrum, Unterer Hublandweg, Würzburg

  • Eintritt: Die Teilnahme an allen Programmen ist kostenfrei.


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