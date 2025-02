„Wir brauchen euch alle in der Zukunft!“ – Das Krankenhaus St. Josef legt auch künftig hohen Wert auf bestens ausgebildete Pflegekräfte

SCHWEINFURT – Die jüngste Meldung des Krankenhauses St. Josef sorgt hoffentlich für neue Zuversicht bei den Mitarbeitenden. Zumindest in Bezug auf die Ausbildung qualifizierter Pflegekräfte muss sich Schweinfurt keine Sorgen machen.

Die angeschlossene Pflegeschule zählt zu den zehn besten in Bayern. Bei einem Besuch vor Ort sprach der Patienten- und Pflegebeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, MdL Thomas Zöller, mit einigen der rund 75 Schülerinnen und Schüler. Besonders hob er die Bedeutung sicherer Arbeitsplätze in der Pflege hervor und zeichnete die Schule für ihre hervorragende Ausbildungsqualität aus.

„Wir brauchen euch alle in der Zukunft – deshalb achtet in euren anspruchsvollen Berufen auch auf eure eigene Gesundheit“, betonte Zöller. Für seinen Besuch reiste er eigens aus München an, um sich mit Krankenhausdirektor Norbert Jäger, Geschäftsführer Martin Stapper sowie Stefan Labus von der Interessengemeinschaft zur Rettung des St. Josef-Krankenhauses auszutauschen.

Ende Januar wurde bekannt, dass die Sana Kliniken AG – einer der führenden Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum – mit der Kongregation der Schwestern des Erlösers als Trägerin des Krankenhauses kooperiert, um St. Josef strategisch weiterzuentwickeln.

Besonderen Dank richtete Zöller an Stefan Labus und den anwesenden Kommunalpolitiker Edwin Husslein (beide Freie Wähler) für ihren unermüdlichen Einsatz für das Krankenhaus und seine Belegschaft. Sein Fazit nach dem Besuch: Das Krankenhaus St. Josef und die exzellente Pflegeschule sind für Schweinfurt und die gesamte Region unverzichtbar.