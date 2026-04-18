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„Wir schaffen was!“ – Zweiter Fachtag des Projekts „Schaff | Räume | Rhön-Grabfeld“

18. April 2026Letztes Update 18. April 2026
„Wir schaffen was!“ – Zweiter Fachtag des Projekts „Schaff | Räume | Rhön-Grabfeld“
Foto: Anand Anders
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BAD KÖNIGSHOFEN – Die Kulturagentur Rhön-Grabfeld lädt am Samstag, den 25. April 2026, zum zweiten Fachtag des Projekts „Schaff | Räume | Rhön-Grabfeld“ ein. Ab 11:30 Uhr steht in der Trinkkur- und Wandelhalle in Bad Königshofen der Austausch über kulturelle Teilhabe und die Stärkung des demokratischen Miteinanders im Landkreis im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Wir schaffen was!“ richtet sich die Veranstaltung an Vereine, Initiativen, Kulturschaffende sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und interessierte Bürger. Ziel des Projekts ist es, bestehende Kulturangebote im Landkreis sichtbarer zu machen und neue, niedrigschwellige Formate zu entwickeln. Ein zentrales Element ist dabei ein flexibles Baukastensystem, das Akteure im ländlichen Raum mit passgenauen Werkzeugen und Begleitung unterstützt.

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Das Programm des Fachtags umfasst inspirierende Kurzvorträge sowie kreative, dialogorientierte Workshops. Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung wird die Bekanntgabe des nächsten Kulturpartners des Projekts sein. Die Kulturagentur verfolgt dabei den Leitgedanken, dass Kultur die Grundlage für ein demokratisches Miteinander bildet und gezielt gefördert werden muss.

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Das Projekt ist Teil des bundesweiten Förderprogramms „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“. Der Landkreis Rhön-Grabfeld profitiert hierbei von einer Förderung in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren, ergänzt durch Mittel des Freistaats Bayern. Das Programm wird gemeinschaftlich durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat sowie die Bundeszentrale für politische Bildung getragen.

Die Teilnahme am Fachtag ist kostenlos, für Verpflegung vor Ort ist gesorgt. Aufgrund der Planung wird um eine Anmeldung bis zum 19. April 2026 gebeten.

Anmeldemöglichkeiten:

Per E-Mail an schaff-raeume@rhoen-grabfeld.de

Online über das Veranstaltungsportal der Kulturagentur Rhön-Grabfeld

Weitere Informationen zum bundesweiten Rahmenprogramm finden Interessierte unter www.allerland-programm.de

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