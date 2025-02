„Wir sind die Brandmauer“ – Lichtermeer der Demokratie in Schweinfurt am 15.02. um 19 Uhr am Marktplatz

SCHWEINFURT – Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl setzt Schweinfurt ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und für eine demokratische, respektvolle und vielfältige Gesellschaft.

Unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“ findet am 15.02. um 19 Uhr eine Demonstration auf dem Marktplatz in Schweinfurt statt. Die Veranstalter rufen dazu auf, zahlreich zu erscheinen und kleine Kerzen in Behältern oder Lampen mitzubringen, um ein beeindruckendes Lichtermeer in der Innenstadt zu schaffen.

Die Organisatoren betonen die Notwendigkeit des Protests, da sie eine zunehmende Verschiebung der politischen Debatte nach rechts beobachten. Was vor einem Jahr noch als unsagbar galt, sei inzwischen normalisiert worden. Besonders kritisiert wird die Sprache der AfD, die von Remigration spricht und damit Menschen mit Migrationsgeschichte oder abweichender politischer Einstellung aus der Gesellschaft drängen will. „Furchtbare Verbrechen werden instrumentalisiert, um Ängste und Vorurteile zu schüren“, so die Veranstalter. Sie lehnen diese Form der Hetze entschieden ab und stellen klar, dass in ihrer Vorstellung einer Gesellschaft Demokratie, gegenseitiger Respekt und Vielfalt im Mittelpunkt stehen.

Besonders empört zeigten sich die Organisatoren über das Verhalten von AfD-Bundestagsabgeordneten, die nach einer Abstimmung von „ihrer neuen Zeit“ sprachen und diese feierten. „NEIN, ihr bestimmt nicht über unsere Zukunft“, lautet die deutliche Botschaft des Demozugs, der quer durch die Schweinfurter Innenstadt führen wird.

Zum Abschluss der Demonstration sorgen Matze Rossi und die Trällernden Tanten für ein musikalisches Highlight und laden zum gemeinsamen Singen ein. Der Protest wird mit dem Lied „Wehrt euch, leistet Widerstand!“ untermalt, das bereits vorab geübt werden kann.

Die Veranstalter bitten darum, auf Stofftransparente zu verzichten, um das Lichtermeer und die friedliche Atmosphäre der Veranstaltung zu betonen. Mit der Demonstration wollen die Teilnehmer zeigen, dass die extreme Rechte keine politische Macht in der Gesellschaft hat und dass Schweinfurt ein Ort der Vielfalt und des Zusammenhalts bleibt.