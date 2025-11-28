Auto IU

Wirtschaftsjunioren Schweinfurt übergeben Spende an Wildpark und Wildparkfreunde

28. November 2025Letztes Update 28. November 2025
Foto: Anke Dreßler
SCHWEINFURT – Im Rahmen der diesjährigen Landeskonferenz der Wirtschaftsjunioren in Schweinfurt, die unter dem Motto „Bagg mers!“ rund 400 junge Unternehmer zusammenbrachte, haben die Wirtschaftsjunioren Schweinfurt eine Spende an den Wildpark und die Wildparkfreunde übergeben.

Die dreitägige Konferenz endete mit einem gemeinsamen Brunch im Wildpark Schweinfurt. Als Dank für die Gastfreundschaft und zur Unterstützung des Engagements erhielten der Wildpark Schweinfurt und die Wildparkfreunde am vergangenen Dienstag jeweils eine Spende in Höhe von 1.000 Euro.

Die Spendenübergabe erfolgte durch die beiden Konferenzdirektoren Anna Meusert und Kai Vedder.

  • Die Konferenz umfasste insgesamt 86 Aktivitäten, zahlreiche Netzwerkformate und wurde von 31 Sponsoren unterstützt.

  • Mit der Spende möchten die Wirtschaftsjunioren ein Zeichen der Wertschätzung setzen und die Bedeutung des Wildparks als wichtigen Ort für Familien und Naturbegeisterte in der Region unterstreichen.

