Wo findet man die schönsten Weihnachtsmärkte? – Logisch, in der Region Rhön-Grabfeld
RÖHN-GRABFELD – Die Kulturagentur des Landkreises hat erneut eine Übersicht über die zahlreichen Winter- und Weihnachtsmärkte in Rhön-Grabfeld erstellt.
Aufgrund auferlegter Sparmaßnahmen steht diese gebündelte Zusammenstellung in diesem Jahr nur noch in digitaler Form zur Verfügung. Diese Umstellung bietet den Vorteil, dass die Übersicht stets auf dem neuesten Stand bleibt, da kurzfristige Änderungen oder Absagen jederzeit gemeldet werden können. Zudem können Interessierte alle Termine bequem und flexibel von jedem Gerät aus abrufen, ob am Computer, Tablet oder unterwegs mit dem Smartphone.
Die digitale Übersicht der Winter- und Weihnachtsmärkte im Rhön-Grabfeld ist unter folgender Adresse abrufbar: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fkultur.rhoen-grabfeld.de%2Fder-kulturkalender%2Fwinter-und-weihnachtsmaerkte-im-rhoen-grabfeld
