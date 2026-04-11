Auto IU

Wohlfühlnachmittag für pflegende Angehörige im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Wohlfühlnachmittag für pflegende Angehörige im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
Foto: Friederike Schulz/MGH Haßfurt
Sparkasse

HAßFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt pflegende Angehörige im April erneut zu einer besonderen Auszeit ein. Die kostenfreie Veranstaltung bietet am Freitag, den 17. April 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr im Dachgeschoss des Hauses einen geschützten Raum für Entspannung und persönlichen Austausch.

Im Mittelpunkt des ersten Teils steht von 15:00 bis 16:00 Uhr eine Frühlingsmeditation, die von der Referentin Elke Schaller mit Klangschalen begleitet wird. Die sanften Klänge sollen den Teilnehmenden helfen, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft für den oft herausfordernden Pflegealltag zu schöpfen. Ziel ist es, den Angehörigen praktische Anregungen für kleine Entspannungsmomente zu vermitteln, die sich leicht in den eigenen Alltag integrieren lassen.

Raum für Dialog und Fachberatung

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Nach der Klangreise schließt sich bis 17:00 Uhr ein informeller Teil an. Bei einem kleinen Snack haben die Anwesenden die Möglichkeit, in den Dialog zu treten und Erfahrungen mit anderen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zu teilen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Präzisionswerkzeuge aus Solingen: Die Beluga-Serie von Paul Adrian

Seit dem Jahr 1901 steht die Solinger Manufaktur Paul Adrian für handwerkliche Präzision in der Messerfertigung. Mit der Beluga-Kochmesserserie bietet das Traditionsunternehmen spezialisierte Lösungen für die Verarbeitung von Fleisch und Fisch an, die höchste Materialqualität mit funktionalem Design

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Zusätzlich steht eine Fachkraft der Fachstelle für pflegende Angehörige bereit, um auf individuelle Fragen einzugehen, Anliegen zu besprechen oder für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung zu stehen.

Anmeldung und Kontakt

Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Interessierte erhalten weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Reservierung direkt im Mehrgenerationenhaus Haßfurt:

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026

Mehr

Klimafreundlich und kostengünstig heizen: Online-Vortrag am 22. April

Klimafreundlich und kostengünstig heizen: Online-Vortrag am 22. April

11. April 2026
Unbekannte gehen in Würzburg zwei Männer an

Unbekannte gehen in Würzburg zwei Männer an

11. April 2026
Polizeikontrolle in Gerolzhofen: Pkw ohne Versicherung und mit gefälschten Kennzeichen

Polizeikontrolle in Gerolzhofen: Pkw ohne Versicherung und mit gefälschten Kennzeichen

11. April 2026
Vandalismus und Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht Zeugen

Vandalismus und Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht Zeugen

11. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)