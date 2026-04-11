Wohlfühlnachmittag für pflegende Angehörige im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HAßFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt pflegende Angehörige im April erneut zu einer besonderen Auszeit ein. Die kostenfreie Veranstaltung bietet am Freitag, den 17. April 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr im Dachgeschoss des Hauses einen geschützten Raum für Entspannung und persönlichen Austausch.
Im Mittelpunkt des ersten Teils steht von 15:00 bis 16:00 Uhr eine Frühlingsmeditation, die von der Referentin Elke Schaller mit Klangschalen begleitet wird. Die sanften Klänge sollen den Teilnehmenden helfen, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft für den oft herausfordernden Pflegealltag zu schöpfen. Ziel ist es, den Angehörigen praktische Anregungen für kleine Entspannungsmomente zu vermitteln, die sich leicht in den eigenen Alltag integrieren lassen.
Raum für Dialog und Fachberatung
Nach der Klangreise schließt sich bis 17:00 Uhr ein informeller Teil an. Bei einem kleinen Snack haben die Anwesenden die Möglichkeit, in den Dialog zu treten und Erfahrungen mit anderen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zu teilen.
Zusätzlich steht eine Fachkraft der Fachstelle für pflegende Angehörige bereit, um auf individuelle Fragen einzugehen, Anliegen zu besprechen oder für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung zu stehen.
Anmeldung und Kontakt
Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten. Interessierte erhalten weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Reservierung direkt im Mehrgenerationenhaus Haßfurt:
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Telefon: 09521 9528250
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E-Mail: mghhassfurt.kv-has@brk.de
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