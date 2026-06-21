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Wohnanhänger löst sich während der Fahrt – Hoher Sachschaden in Gräfendorf

21. Juni 2026Letztes Update 21. Juni 2026
Symbolfoto: 2fly4
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GRÄFENDORF, LKR. MAIN-SPESSART – Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße MSP 17 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Wohnanhänger von einem Pkw löste. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Unfallhergang

Ein 67-jähriger Fahrzeugführer war gegen 13:15 Uhr mit seinem Pkw samt Wohnanhänger auf der MSP 17 unterwegs. Aufgrund eines Fehlers beim Ankuppeln löste sich der Anhänger während der Fahrt unkontrolliert vom Zugfahrzeug. Infolgedessen kam der Anhänger von der Fahrbahn ab und rutschte einen angrenzenden Abhang hinunter.

Bilanz

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