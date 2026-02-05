Auto IU

„Wohnen Bauen Ambiente“ im Konferenzzentrum Maininsel – Inspiration und Innovation für Ihr Zuhause

5. Februar 2026Letztes Update 5. Februar 2026
SCHWEINFURT – Am Wochenende des 7. und 8. Februar 2026 öffnet die Messe „Wohnen Bauen Ambiente“ im Konferenzzentrum Maininsel ihre Tore für alle Bauherren, Renovierer und Einrichtungsbegeisterten.

Rund 80 regionale und nationale Aussteller präsentieren jeweils von 10 bis 18 Uhr innovative Lösungen, die von moderner Küchenplanung bis hin zu nachhaltigen Energietechniken und Holzbau reichen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt lediglich 5 Euro, während Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Messe kostenfrei besuchen können.

Ein zentraler Bestandteil der Veranstaltung ist die umfangreiche und kostenlose Vortragsreihe in zwei Sälen. Experten informieren hier über zukunftsweisende Themen wie Photovoltaik, Wärmepumpen, Energieeffizienz und die passende Baufinanzierung. Veranstalter Wieland Bubmann legt dabei großen Wert darauf, den Besuchern nicht nur Inspiration, sondern konkrete Ansätze für ihre individuellen Wohnprojekte zu vermitteln. Auch Trends zur ökologischen Bauweise und modernen Badgestaltung stehen im Fokus der Fachvorträge.

Das Konferenzzentrum Maininsel bietet dabei den passenden Rahmen für den direkten Austausch zwischen Fachleuten und Interessierten. Besucher haben die Möglichkeit, neue Materialien und Technologien hautnah zu erleben und wertvolle Kontakte für anstehende Modernisierungen oder Neubauten zu knüpfen. Alle Details zum Programm und den Vortragszeiten sind online unter www.bubmann-messen.de abrufbar.

