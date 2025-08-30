Wohnen im Alter: Info-Veranstaltung am 22. September im Landratsamt Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Landratsamt Schweinfurt veranstaltet am Montag, den 22. September, einen kostenlosen Informationsnachmittag zum Thema selbstbestimmtes Wohnen und Pflege im Alter. Die Veranstaltung, die sich an Seniorinnen und Senioren sowie an alle Interessierten richtet, bietet wertvolle Hilfestellungen für eine vorausschauende Lebensplanung in den eigenen vier Wänden.
Die Vortragsreihe beginnt um 16:00 Uhr mit Mona-Lisa Röttinger vom Pflegestützpunkt, die über die „Pflegebegutachtung bei Menschen mit Demenz“ informiert. Sie wird auf häufig gestellte Fragen eingehen und hilfreiche Tipps geben, wie Menschen mit Demenz Leistungen der Pflegeversicherung beantragen können.
Nach einer kurzen Pause geht es um 17:30 Uhr weiter mit einem Vortrag von Eva Borschert, Seniorenbeauftragte und Wohnberaterin am Landratsamt. Sie gibt wertvolle Hilfestellung zum Thema „Im Alter selbstbestimmt Wohnen“. Dabei informiert sie über die vorausschauende Planung bei Hausbau, Umbau oder Wohnraumanpassung, um ein möglichst langes und selbstständiges Leben in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen.
Die Veranstaltung findet im Landratsamt Schweinfurt im Sitzungssaal statt (Zugang über die Außentreppe). Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch bis zum 17. September per E-Mail an seniorenberatung@lrasw.de oder telefonisch bei Frau Borschert unter 09721/55-469 möglich. Sollten Sie einen barrierefreien Zugang benötigen, wird um eine vorherige Kontaktaufnahme gebeten.
