Wohnen – lebenswert und bezahlbar: Paul Knoblach lädt zum 2. Brennpunktgespräch nach Oberndorf
SCHWEINFURT-OBERNDORF – Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum in der Nähe von sozialen Bezugspunkten wie Arbeitsplätzen und Kitas wird für viele Menschen zur täglichen Herausforderung. Um diese Thematik zu vertiefen, lädt der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag, den 4. Mai 2026, zu einer Diskussionsrunde in das Alte Feuerwehrhaus ein.
Wohnen ist in den vergangenen Jahren teurer geworden, was besonders Personen mit geringerem Einkommen belastet. Knoblach betont, dass knapper Wohnraum nicht zur sozialen Verdrängung führen darf. Ziel der Veranstaltung ist es, Lösungsansätze zu diskutieren, die sowohl den Neubau und den Erhalt günstiger Mieten als auch Aspekte des Klimaschutzes und der Barrierefreiheit vereinen.
Expertenrunde mit Fokus auf Genossenschaften und Initiativen
Für das Gespräch konnte der Abgeordnete zwei Fachleute mit tiefem Einblick in den regionalen Wohnungsmarkt gewinnen:
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Dominik Ebert, Vorstand beim genossenschaftlichen Bauverein.
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Jochen Keßler-Rosa, ehemaliger Diakoniechef, Sprecher der Lokalen Agenda 2030 und Mitbegründer der Initiative „Bezahlbar Wohnen in Schweinfurt“.
Politische Forderungen für den sozialen Wohnungsbau
Knoblach wird während des Termins auch die politischen Forderungen seiner Fraktion erläutern. Dazu gehört eine verlässliche Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch die Staatsregierung in Höhe von jährlich einer Milliarde Euro. Ziel ist die Schaffung von 10.000 neuen Sozialwohnungen pro Jahr, um dem akuten Mangel entgegenzuwirken.
Die Veranstaltung findet in der Heimstätte des Bürger- und Kulturvereins Oberndorf statt. Der Eintritt ist frei, und der direkte Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern steht im Mittelpunkt des Abends.
Veranstaltungsdetails:
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Datum: Montag, 4. Mai 2026
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Uhrzeit: 18:00 Uhr
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Ort: Altes Feuerwehrhaus, Am Feldtor 1, SCHWEINFURT-OBERNDORF
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Eintritt: Kostenlos
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