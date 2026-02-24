Auto IU

Wohnhaus in Vollbrand – Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt
Symbolfoto: 2fly4
EUERDORF – Am Samstagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einem folgenschweren Brand eines Wohnhauses, der einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei erforderte. Ein 34-jähriger Bewohner erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die alarmierten Feuerwehren trafen gegen 21:20 Uhr mit einem Großaufgebot am Einsatzort ein und brachten das Feuer unter Kontrolle, wobei sich die Nachlöscharbeiten über mehrere Stunden hinzogen.

Noch während der Löscharbeiten übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen vor Ort, um die bislang ungeklärte Brandursache zu untersuchen.

Neben der Klärung des Hergangs wird derzeit auch die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ermittelt.

