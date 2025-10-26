Auto IU
Wohnhaus mit Tomatensauce verschmutzt
MARKTBREIT – Bereits am 17. Oktober 2025, gegen 18:30 Uhr, wurde ein Wohnhaus in der Straße Buheleite in Marktbreit durch Tomatensauce verschmutzt. Unbekannte haben offensichtlich eine Dose mit Tomatensauce an die Hauswand geworfen, wobei die ausgelaufene Sauce nicht mehr rückstandslos entfernt werden konnte.
Weitere Dosen Tomatensauce wurden im Mülleimer vor dem Anwesen gefunden, die dort offenbar wegen Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt worden waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 300 Euro.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
