Wohnhausbrand in Hofheim – Ursache unklar

HOFHEIM IN UNTERFRANKEN, LKR. HASSBERGE – Der Brand eines Wohnhauses hat am Montagvormittag zum Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr geführt. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf um die 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist gegen 10:30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand in der Landgerichtsstraße eingegangen. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und haben den Brand erfolgreich unter Kontrolle bringen und letztlich auch löschen können. Die umliegenden Straßen waren für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

Nach dem derzeitigen Stand blieben die Anwohner unverletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

