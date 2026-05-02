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Wohnhausbrand in Wörth am Main

2. Mai 2026Letztes Update 2. Mai 2026
Wohnhausbrand in Wörth am Main
Symbolfoto: 2fly4
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WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Samstagmittag kam es in der Weberstraße zu einem folgenschweren Brand in einem Wohnhaus, der einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslöste. Während die Löscharbeiten zur Stunde noch andauern, hat die Kriminalpolizei bereits die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Gegen 11:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über das Feuer informiert. Schon während der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung über dem Wohngebiet feststellen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Erdgeschoss des Gebäudes aus. Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

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Die örtlichen Feuerwehren reagierten schnell und konzentrierten sich darauf, ein Ausbreiten des Brandes auf die eng angrenzenden Nachbargebäude zu verhindern. Dies gelang den Kräften vor Ort, wenngleich die Bekämpfung des Feuers im betroffenen Anwesen auch um 13:15 Uhr noch nicht vollständig abgeschlossen war.

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Kripo übernimmt Ermittlungen

Beamte der Polizei Obernburg sicherten den Einsatzort ab und übergaben die weiteren Untersuchungen noch vor Ort an die Kriminalpolizei Aschaffenburg. Die Ermittler stehen nun vor der Aufgabe, die genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens zu beziffern.

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