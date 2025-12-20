Wohnmobil geht in Flammen auf – Feuerwehr im Einsatz – Kriminalpolizei ermittelt

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – Donnerstagabend ist es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Wohnmobils gekommen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen, sechsstelligen Betrag geschätzt.

Am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, bemerkten Anwohner den Brand eines Wohnmobils, welches in einer Hofeinfahrt in der Donat-Grömling-Straße, abgestellt war.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Flammen, die das Wohnmobil zerstörten und auch die Hausfassaden zweier Häuser in Mitleidenschaft zogen, konnten durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus Rimpar gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen, sechsstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen.