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Wohnmobil in Niederwerrn gestohlen: Kripo sucht weißen Fiat Pössl
NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag haben Unbekannte in der Danzigstraße zugeschlagen und ein hochwertiges Wohnmobil entwendet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.
Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein weißes Wohnmobil des Herstellers Fiat, Modell Pössl Summit 640.
Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Danzigstraße beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des weißen Campers machen?
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Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen.
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