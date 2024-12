Wohnraumförderung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügungen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Beim ersten gemeinsamen Runden Tisch der Seniorenbeauftragten und der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung begrüßte Landrat Florian Töpper rund 20 Beauftragte aus verschiedenen Gemeinden des Landkreises.

Zu dem Treffen, das im Landratsamt Schweinfurt stattfand, hatten die Seniorenbeauftragte Eva Borschert und der Behindertenbeauftragte Ralf Herre eingeladen.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der fachliche Austausch und die Identifikation von Schnittmengen in der Arbeit der Beauftragten. Die Teilnehmenden tauschten wertvolle Erfahrungen aus und erhielten in mehreren Vorträgen umfassende Informationen. Christian Hogen und Manuela Grömling von der Wohnungsbauförderung des Landratsamts erläuterten die Voraussetzungen für Förderprogramme, die dazu beitragen, Wohnräume an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anzupassen.

Ein weiterer Vortrag von Tala Popp aus der Betreuungsstelle des Landratsamts informierte über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Darüber hinaus berichteten die Delegierten Hilmar Schwab und Dieter Wagner über die Arbeit des Landesseniorenrats und aktuelle Entwicklungen.

Landrat Florian Töpper betonte die Bedeutung der Arbeit der Beauftragten: „Im Landkreis Schweinfurt legen wir großen Wert auf Teilhabe und wollen die Lebensqualität aller Generationen verbessern. Dieses Treffen zeigt, wie wichtig der Einsatz der Seniorenbeauftragten und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung ist, denn sie arbeiten mit großem Engagement für die Anliegen älterer Menschen und Personen mit Behinderung.“

Die Veranstaltung soll den Grundstein für eine intensivere Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch zwischen den Beauftragten legen, um die Lebenssituation aller Generationen im Landkreis Schweinfurt weiter zu verbessern.