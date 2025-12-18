Wohnungsbrand in Würzburg – Großeinsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Am Mittwochmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, gegen 06:00 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in der Gabelsbergerstraße. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden alarmiert und waren schnell mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch die Einsatzkräfte konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand gelöscht werden. Die Hausbewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen und nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen kehren. Eine Katze welche sich in der Wohnung befand, konnte jedoch nur tot geborgen werden. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe eingeleitet.