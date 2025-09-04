Auto IU

Wohnungsbrand mit zwei leichtverletzten Personen

4. September 2025Letztes Update 4. September 2025
THEILHEIMAm Mittwochabend ist es in einem Einfamilienhaus in Theilheim zu einem Zimmerbrand gekommen. Zwei Bewohnerinnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Ursache des Brandes war nach ersten Erkenntnissen eine Kerze.

Der Brand brach gegen 21:00 Uhr im Dachgeschoss des Hauses aus. Eine Bewohnerin hatte dort eine Kerze entzündet und anschließend das Zimmer verlassen, woraufhin Einrichtungsgegenstände in Brand gerieten. Ein Rauchmelder machte die beiden Frauen auf das Feuer aufmerksam. Sie konnten das Haus rechtzeitig verlassen, nachdem sie auch einen Hund und eine Katze in Sicherheit gebracht hatten.

Die Freiwillige Feuerwehr Theilheim konnte den Brand löschen, bevor das Feuer auf das gesamte Gebäude übergreifen konnte. Dennoch wurde das Haus durch die entstandenen Rauchgase vorerst unbewohnbar. Zur genauen Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

