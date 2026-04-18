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Wohnungseinbruch in der Raßdörferstraße: Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen

18. April 2026Letztes Update 18. April 2026
Wohnungseinbruch in der Raßdörferstraße: Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen
Bild von Steffen Salow auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag ist ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Raßdörferstraße eingedrungen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Der Vorfall ereignete sich in einem auffallend kurzen Zeitfenster zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchte der Tatverdächtige die Zimmer gezielt nach Wertgegenständen.

Täter flüchtet mit Beute

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Trotz der kurzen Verweildauer entwendete der Einbrecher zwei hochwertige Schals, bevor er unerkannt vom Tatort flüchten konnte. Während der Wert der Beute noch im Detail ermittelt wird, hinterließ der Täter an der Wohnungstür einen erheblichen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei rund 1.000 Euro liegt.

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Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Beamten der Kriminalpolizei Schweinfurt führten bereits vor Ort eine erste Spurensicherung durch. Da die Tat am helllichten Tag in einem Mehrfamilienhaus stattfand, hoffen die Ermittler auf aufmerksame Nachbarn oder Passanten, die im Bereich der Raßdörferstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kontakt für Zeugen:

Kriminalpolizei Schweinfurt

Telefon: 09721 202-1866

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