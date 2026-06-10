Wohnungseinbruch in der Rudolfstraße: Täter hinterlässt fünfstelligen Schaden und flüchtet mit Schmuck
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Ein bislang unbekannter Einbrecher hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schweinfurter Rudolfstraße zugeschlagen. Der Täter drang gewaltsam in eine Wohnung ein, durchwühlte sämtliche Räume auf der Suche nach Wertsachen und entkam mit wertvoller Beute. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen (8. Juni 2026), 05:30 Uhr.
Wohnungstür aufgehebelt und Zimmer durchwühlt
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte der Unbekannte die Nachtstunden aus, um unbemerkt in das Wohngebäude in der Rudolfstraße zu gelangen. Dort ging er die Wohnungstür mit brachialer Gewalt an und hebelte sie auf. Allein an der Tür entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Einmal in den Räumlichkeiten angekommen, durchsuchte der Dieb systematisch Schränke und Schubladen nach Bargeld und Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen fielen dem Täter dabei diverse Schmuckstücke sowie weitere persönliche Gegenstände in die Hände. Der Beute- und Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.
Kripo Schweinfurt bittet um Hinweise aus der Nachbarschaft
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch am Montag vor Ort die Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen in dem Fall eingeleitet. Da die Rudolfstraße in einem Wohngebiet liegt, hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner oder Passanten Verdächtiges bemerkt haben.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei:
Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Rudolfstraße oder den angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet? Wer hat ungewöhnliche Geräusche gehört oder fremde Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen bemerkt, die im Vorfeld oder Nachgang der Tat dort parkten oder langsam vorbeifuhr?
Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr von der Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegengenommen.
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