Wohnungseinbruch in Schwebenried – Kriminalpolizei ermittelt

ARNSTEIN, OT SCHWEBENRIED, LKR. MAIN-SPESSART – Am Wochenende sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen und haben Sachschaden angerichtet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Täter haben die Abwesenheit der Hausbewohner offensichtlich ausgenutzt und haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Albin-Schaub-Straße verschafft. Dabei haben sie sich dem Sachstand nach über die Balkontür Zugang ins Innere ermöglicht.

Ob es neben dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro auch zu einem Beuteschaden gekommen ist, steht noch nicht fest.

Der Tatzeitraum lässt sich derzeit auf Donnerstag, 09:30 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, eingrenzen. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft dabei auch auf mögliche Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 entgegen.