Wohnungseinbrüche am Untermain – Kripo ermittelt – Wer hat etwas gesehen?

LKR. MILTENEBRG U. LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurden der Polizei drei Einbrüche in der Region gemeldet – in einem Fall waren die Täter in gleich mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses zugange. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft zur Klärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Winzenhohl

Dem Sachstand nach verschafften sich die Unbekannten in dem Hösbacher Ortsteil, genauer in der Franziskusstraße, über einen Kellerzugang gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und konnte unerkannt flüchten. Der Beuteschaden ist bislang noch nicht näher zu beziffern.

Das Tatgeschehen muss sich den ersten Ermittlungen zufolge gegen 19:50 Uhr zugetragen haben.

Weitere Tat in Haibach

Einbrecher haben ebenfalls am Montag die Abwesenheit von Bewohnern eines Mehrparteienhauses in der Straße „Auf dem Berg“ ausgenutzt und sind dort gewaltsam eingedrungen. Die Täter sind zwischen 16:00 Uhr und 19:35 Uhr offenbar über eine rückwärtig gelegene Balkontür gewaltsam in das Haus gelangt und haben sich anschließend noch Zutritt zu zwei weiteren Wohnungen in dem Gebäude verschafft. Dabei haben die Unbekannten Geld, Uhren und Schmuck entwendet. Der Beutewert ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Einbruch in Sulzbach am Main

Im Kurmainzer Ring sind Einbrecher ebenfalls über den Balkon in eine Wohnung gelangt. Die Täter haben auch hier die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt. Ein Verwandter bemerkte beim Nachsehen, dass die Räume durchsucht worden waren. Die Unbekannten hatten zwischen dem 8. Dezember, 12:00 Uhr, und Montag, 10:50 Uhr, zugeschlagen. Der Beuteschaden ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte in Winzenhohl, Haibach und Sulzbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 6021/857-1733 entgegen.