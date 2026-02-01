Wohnungseinbrüche häufen sich: Wer kann verdächtige Beobachtungen gemacht?
WÜRZBURG / LKR. WÜRZBURG / LKR. KITZINGEN – Eine Serie von Wohnungseinbrüchen hielt die Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende in Atem, wobei Unbekannte in mehreren Gemeinden Bargeld, Schmuck und Elektronik erbeuteten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit intensiv, ob die Taten im Stadtgebiet sowie in den Landkreisen Würzburg und Kitzingen im Zusammenhang stehen.
Im Stadtgebiet Würzburg drangen Täter unter anderem in Wohnungen in Heidingsfeld und im Frauenland ein, wobei im Frauenland eine Bewohnerin drei flüchtende Personen beobachtete. Auch im Umland waren Einbrecher aktiv: In Kürnach, Giebelstadt, Zell am Main und Mainbernheim gelangten sie meist über Fenster oder Terrassentüren in die Häuser, während ein Versuch in Volkach scheiterte. Die Ermittler bitten Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
