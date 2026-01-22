Wohnungseinbrüche im Bereich Main-Rhön – Kripo ermittelt – Wer hat etwas gesehen?
RÖDELMAIER / BRENDLORENZEN – Am Mittwoch kam es in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Schweinfurt zu zwei Wohnungseinbrüchen, bei denen die Täter Beute im Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Betrags machten. In Rödelmaier drangen Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 21:10 Uhr in ein Anwesen in der Ringstraße ein und entwendeten wertvolle Gold- und Silbermünzen sowie Bargeld. Der dort entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich angesiedelt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Ein weiterer Fall ereignete sich im Bad Neustädter Ortsteil Brendlorenzen in der Nordlandstraße. Hier verschafften sich die Einbrecher zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt über die Terrassentür, während die Bewohner abwesend waren. Nachdem sie das Wohnhaus durchsucht hatten, entkamen die Täter mit Bargeld in Höhe von rund 2.000 Euro. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe prüft die Polizei derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten.
Die Ermittler hoffen nun auf sachdienliche Hinweise von Zeugen, die am späten Mittwochnachmittag oder Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Wohngebieten beobachtet haben. Besonders Beobachtungen zu ortsfremden Kennzeichen oder Personen, die sich auffällig für die Grundstücke interessierten, sind von großer Bedeutung. Informationen nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1866 entgegen.
