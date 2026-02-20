Auto IU

Wohnungseinbrüche im Landkreis Würzburg – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

20. Februar 2026Letztes Update 20. Februar 2026
Wohnungseinbrüche im Landkreis Würzburg – Kripo ermittelt und sucht Zeugen
Symbolbild: 2fly4
LKR. WÜRZBURG – Die Kriminalpolizei Würzburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem es in Kürnach zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus und in Gerbrunn zu einem Einbruchsversuch kam.

Während der Täter in Kürnach Beute im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags machte, scheiterte er in Gerbrunn an einer Wohnungstür.

Im Zeitraum von Montagmittag bis Donnerstagvormittag drang ein Unbekannter gewaltsam über die Terrassentür in ein Haus im Kürnacher Weinbergring ein und entwendete einen Laptop, Bargeld sowie Schmuck. Am Donnerstagmittag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr versuchte zudem ein Täter erfolglos, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Gerbrunn (Am Happach) mit einem Metallgegenstand aufzuhebeln.

Zeugen, die in den relevanten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

20. Februar 2026

