Wohnungseinbrüche in Mainfranken – Wer hat etwas gesehen?

LKR. WÜRZBURG U. LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitag kam es zu zwei Einbrüchen, bei denen die Täter jeweils mit ihrer Beute entkommen konnten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Einbruch in Rimpar

In der Von-Stauffenberg-Straße in Rimpar verschafften sich Unbekannte im Laufe des Freitags gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Täter brachen die Terrassentür auf, durchsuchten mehrere Räume und entkamen unerkannt mit Schmuck. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr eingrenzen.

Einbruch in Triefenstein

Ebenfalls am Freitag wurde ein Einfamilienhaus im Ortsteil Lengfurt in der Marktheidenfelder Straße von Unbekannten aufgesucht. Die Täter brachen gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten sämtliche Räume und entkamen mit Schmuck. Der Einbruch ereignete sich dem Sachstand nach zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nun um Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges bemerkt, das mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnte?

Wer hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte in Rimpar oder Lengfurt gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.