Wohnungsmarkt-Analyse: Schweinfurt fehlt es an altersgerechtem Wohnraum
SCHWEINFURT – Eine aktuelle Untersuchung des Pestel-Instituts im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) zeichnet ein kritisches Bild der Altersgerechtigkeit auf dem Schweinfurter Wohnungsmarkt. Angesichts der kommenden Renteneintrittswelle der „Baby-Boomer“ fordern Experten eine massive „Senioren-Umbau-Offensive“ und neue finanzielle Förderinstrumente.
Zentrale Erkenntnisse der Studie
Von den rund 30.500 Wohnungen in Schweinfurt erfüllen nur etwa 1.600 den Standard für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Dies entspricht lediglich einem Anteil von rund 5 Prozent.
Die Untersuchung verdeutlicht signifikante Barrieren im Bestand:
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Zugang: Etwa 8.200 Wohnungen (28 Prozent) verfügen über Hausflure, die für Rollstühle nicht ausreichend breit sind. Oftmals sind auch die Haustüren zu schmal.
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Küche: In rund 9.800 Wohnungen (32 Prozent) ist das Wenden mit einem Rollstuhl nicht möglich.
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Badezimmer: 14.500 Bäder (48 Prozent) sind zu klein dimensioniert.
Das „A-und-O-Kriterium“: Die bodengleiche Dusche
Der entscheidende Faktor für ein selbstbestimmtes Leben im Alter ist laut Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, die barrierefreie Dusche. Diese ist derzeit nur in rund 5.700 Wohnungen vorhanden. Damit verfügen lediglich 19 Prozent der Schweinfurter Wohnungen über dieses Kernkriterium.
Forderung nach „Boomer-Zuschüssen“
Da in den kommenden zehn Jahren rund 7.300 Menschen in Schweinfurt in Rente gehen, steigt der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum massiv. Neubau allein wird laut BDB-Präsidentin Katharina Metzger nicht ausreichen; die Lösung liege im seniorengerechten Umbau des Bestands.
Die Experten kritisieren die aktuelle staatliche Förderung als unzureichend:
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Kritik am Förder-Dickicht: Die derzeitige Kombination aus verschiedenen Töpfen (KfW, Krankenkassen, Pflegeversicherung) sei zu komplex und verhindere den notwendigen Sanierungsschub.
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Ablehnung von Kreditlösungen: Menschen kurz vor der Rente scheuten Kredite für Umbaumaßnahmen.
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Forderung: Der Bund müsse den altersgerechten Umbau zum Schwerpunkt seiner Wohnungsbaupolitik machen und statt kleinerer Hilfen „milliardenschwere Zuschüsse“ – sogenannte „Boomer-Zuschüsse“ – bereitstellen. Matthias Günther bezeichnet die aktuelle 10-prozentige Unterstützung beim Bad-Umbau als „Placebo-Zuschuss“, der bei weitem nicht ausreiche.
Ziel müsse es sein, den Menschen zu ermöglichen, in den eigenen vier Wänden alt zu werden, da dies langfristig auch volkswirtschaftlich günstiger sei als ein Umzug ins Pflegeheim.
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