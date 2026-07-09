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Wohnwagengespann auf der A3 in Brand geraten

9. Juli 2026Letztes Update 9. Juli 2026
Foto: Feuerwehr Würzburg / Berufsfeuerwehr
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WÜRZBURG, OT HEIDINGSFELD – Am Mittwochmorgen, den 8. Juli 2026, geriet auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Randersacker und Heidingsfeld ein Wohnwagengespann in Brand.

Hergang und Einsatzverlauf

Gegen 08:50 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle die Meldung über den Brand des Zugfahrzeugs. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und so ein Übergreifen auf den Wohnwagen weitgehend verhindern, der somit größtenteils unversehrt blieb. Der Pkw wurde hingegen durch die Flammen stark beschädigt.

Ermittlungen und Verkehrsbeeinträchtigungen

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Verstrickt und zugenäht

Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste ein Teil der Richtungsfahrbahn der A 3 zeitweise gesperrt werden.

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