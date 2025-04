Wollte er nachtanken? – Betrunkener PKW-Fahrer wird an Tankstelle auffällig

VEITSHÖCHHEIM / LKR. WÜRZBURG – Am Dienstagabend gegen 21:15 Uhr fuhr ein PKW-Fahrer mit seinem grauen PKW der Marke VW auf das Gelände einer Tankstelle in der Scheffelstraße in Veitshöchheim.

Der Tankstellenangestellten fiel im Rahmen des Kundenkontakts starker Alkoholgeruch und Erbrochenes auf der Oberbekleidung des PKW-Fahrers auf. Da dieser seine Fahrt nach Verlassen der Tankstelle fortsetzen wollte, verständigte die Tankstellenangestellte geistesgegenwertig die Polizei, die den Fahrer folglich nach erneuter Teilnahme am Straßenverkehr an der Wohnadresse antreffen konnte. Nachdem auch hier starke Auffälligkeiten hinsichtlich einer Alkoholisierung vorlagen, musste der Mann die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Polizeidienststelle begleiten. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen einer Straftat der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Personen, welchen der graue PKW VW Golf mit Würzburger Zulassung auf der Fahrt durch das Ortsgebiet Veitshöchheim zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, ihre Feststellungen an die PI Würzburg-Land mitzuteilen.

In o. g. Fall bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de