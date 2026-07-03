Word-Dance-Weltmeistertitel geht erneut nach Haßfurt

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HASSFURT – Die Ballettschule ON POINT e.V. aus Haßfurt kehrt mit großen Erfolgen vom World Dance Contest 2026 im slowenischen Bled zurück. Die Tänzerinnen und Tänzer überzeugten auf internationaler Bühne sowohl in den Gruppenwertungen als auch im Solo.

Der Haßfurter Yannick Reuß verteidigte mit seinem Solo „The Ballad of Farquaad“ seinen Weltmeistertitel in der Kategorie „Adults Solo Song and Dance“. Damit geht der Titel erneut in die Kreisstadt.

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Große Freude gab es auch bei den Gruppentänzen: Die Leistungsklasse 3 holte mit „A Musical“ ebenfalls den Sieg nach Haßfurt. Die Gruppe überzeugte mit Ausdruck, Energie und einer starken Gesamtleistung und wurde mit einer hohen Punktzahl belohnt.

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Mit „9to5“ erreichte die Gruppe zudem den dritten Platz und damit eine weitere Podestplatzierung. Gute Ergebnisse erzielten auch „Il sole d’Italia“ und „Face the Music“, die jeweils Rang fünf belegten.

Besonders erfolgreich war auch der Nachwuchs der Leistungsklasse 2. Mit „Consider Yourself“ wurde die Gruppe Vize-Weltmeister. „Djewitschja Jarmarka“ erreichte den vierten Platz und rundete das starke Abschneiden der jungen Tänzerinnen ab.

Eine besondere Auszeichnung folgte zum Abschluss des Wettbewerbs: Von insgesamt nur sechs Sonderpreisen des World Dance Contest erhielt die Ballettschule ON POINT e.V. einen. Die Jury würdigte die gesamte Schule für ihre ansteckende Lebensfreude, positive Ausstrahlung und die besondere Stimmung während des Wettbewerbs.

Damit bringt die Ballettschule ON POINT e.V. mehrere Spitzenplatzierungen nach Haßfurt und behauptete sich erneut erfolgreich gegen Teilnehmer aus deutlich größeren Städten.

Wer die erfolgreichen Choreografien live erleben möchte, hat dazu am 18. und 19. Juli bei der Tanzgala der Ballettschule ON POINT e.V. in der Stadthalle Haßfurt Gelegenheit. Dort werden viele der Wettbewerbstänze noch einmal aufgeführt.