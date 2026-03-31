Workshop in Haßfurt: Sicherer Umgang mit digitalen Bildern im Ehrenamt
HASSFURT – Im Stadtlabor Haßfurt veranstaltete die Freiwilligenagentur des Mehrgenerationenhauses (MGH) am Donnerstag, den 19. März 2026, den Workshop „Fotos verwenden: Bildbearbeitung, Stockfotos und Lizenzen“. Rund 20 Ehrenamtliche und interessierte Bürger aus dem gesamten Landkreis Haßberge nutzten die dreistündige Fortbildung, um ihr Wissen im digitalen Vereinsalltag zu vertiefen.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der bayerischen Initiative „digital verein(t)“ statt. Referentin Rebecca Hümmer vermittelte den Teilnehmern praxisnahe Lösungen zu rechtlichen und gestalterischen Fragen rund um das Thema Bildmaterial. Im Fokus stand dabei die Stärkung der Online-Präsenz von Vereinen durch professionelle und rechtssichere Kommunikation.
Praxiswissen von Lizenzen bis zur Bildbearbeitung
Der Workshop deckte ein breites Spektrum an zentralen Fragestellungen ab, die für die tägliche Vereinsarbeit unerlässlich sind:
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Rechtssicherheit: Was verbirgt sich hinter freien Lizenzen und Creative Commons (CC)? Welche Fallstricke gibt es bei der Nutzung von Stockfotos?
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Ressourcen: Wo lässt sich hochwertiges und kostenloses Bildmaterial finden?
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Werkzeuge: Wie können Bilder ansprechend bearbeitet und sicher mit Vereinsmitgliedern geteilt werden?
Teilnehmer Stefan Wambach aus Sand hob besonders die Praxisnähe hervor: „Es war ein kurzweiliger Workshop, in dem man Lösungsansätze und Umsetzungsmöglichkeiten vermittelt und die notwendigen Tools gezeigt bekam.“
Hoher Bedarf an digitaler Weiterbildung
Der rege Austausch und die lebhaften Diskussionen während der Veranstaltung unterstrichen das große Interesse der Ehrenamtlichen. Hannah Baunacher, Projektmitarbeiterin im MGH, sieht in dem Zuspruch eine Bestätigung für das Angebot: „Der Bedarf an niedrigschwelligen Weiterbildungen im digitalen Bereich ist hoch – genau hier möchten wir Vereine und Engagierte gezielt unterstützen.“
Aufgrund des Erfolgs sind bereits weitere Workshops in Planung. Interessierte können sich für Informationen an das Mehrgenerationenhaus Haßfurt wenden:
Telefon: 09521/952825-0
E-Mail: mghhassfurt.kv-has@brk.de
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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